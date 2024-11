.com - Roma, scontri e arresti a Don Bosco: rissa con lanci di bottiglie

Nel quartiere Don, a, si è verificata una nuovaculminata con ilo die vetri infranti. L’episodio, avvenuto in un bar, ha coinvolto tre persone, successivamente arrestate dalla polizia con l’accusa diaggravata. La situazione ha suscitato ulteriore allarme tra i residenti, già preoccupati per la crescente tensione legata alle occupazioni abusive e alle attività di bande criminali. Le autorità continuano a monitorare il quartiere, teatro di episodi di violenza urbana sempre più frequenti.nel quartiere Don: dinamica dell’accadutoLa lite è scoppiata nel pomeriggio di sabato in un bar situato in via Ponzio Comino. Secondo le testimonianze raccolte, una cliente cinquantenne di origine cubana si è infuriata quando le è stato negato un drink dalla barista, una donna quarantenne di origine cinese.