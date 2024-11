Gaeta.it - Riflessioni sul ruolo del lavoro nella lotta contro la violenza sulle donne nel 2023

Facebook WhatsAppTwitter La Giornata internazionale per l’eliminazione dellalemette in luce le disuguaglianze persistenti nel mondo del. I dati rivelano che l’assenza di autonomia economica può rappresentare una delle principali barriere per leche cercano di allontanarsi da situazioni di. Graziana Gianfranchi, consigliera della Camera di Commercio Riviere di Liguria, ha sollevato questi temi, evidenziando l’importanza delcome strumento di emancipazione.La disparità di occupazione tra uomini ein ItaliaNegli ultimi anni, il tasso di occupazione femminile in Italia ha presentato un quadro allarmante. Nel, infatti, si attesta al 56,5%, nettamente inferiore rispetto al 76% degli uomini. Questo divario non è solo un problema numerico, ma anche un’indicazione delle difficoltà con cui leaffrontano il mercato del