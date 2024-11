Unlimitednews.it - RAI: Malinconico 2, Gallo “Felice ma ho paura di doverne pagare conto”

ROMA (ITALPRESS) – Per sapere cosa succederà nella nuova stagione di “Vincenzo– Avvocato d’insuccesso” (Rai1, da domenica 1° dicembre), la serie interpretata da Massimiliano, bisogna affidarsi a Luca Miniero: “La seconda stagione conserva i medesimi ingredienti della prima ma viene riservata una maggiore attenzione all’emotività – anticipa il regista – Inoltre il racsi tinge di trame noir con l’omicidio di una splendida ragazza che fa da tirante per tutto il corso delle quattro serate e consente adi acquisire gli strumenti per un profondo riscatto”. Diego Da Silva, il “papà” di(la seconda stagione è tratta dai suoi romanzi “I valori che contano” e “Sono, dove ho sbagliato” e dal rac“Patrocinio gratuito”, editi da Einaudi) conferma: “Lo ritroveremo coinvolto in un caso che riguarda la morte, apparentemente incidentale, di una prostituta a cui una mattina ha offerto rifugio dopo una retata della polizia in una casa d’appuntamenti.