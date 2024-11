Gaeta.it - Presentazione del libro “La strada dei fuochi” a Formia: un viaggio tra sogni e realtà

Il "Club Napoli del Golfo" organizza un evento dedicato alladel"Ladei", scritto da Antonio Mannella, un imprenditore molto attivo nel sociale. L'incontro, previsto per venerdì 29 novembre alle 17:45, sarà un'importante occasione di approfondimento su tematiche legate all'immigrazione e alle difficoltà vissute da coloro che cercano un futuro migliore in Europa. L'evento si svolgerà presso la sede del club, in via Rialto Ferrovia 12, e fornirà uno spazio per la testimonianza di un giovane atleta immigrato che racconterà la sua esperienza.Dettagli dell'evento e ospiti specialiL'incontro, moderato dal giornalista Sergio Monforte, vedrà la partecipazione dell'autore Antonio Mannella e la testimonianza toccante di un giovane atleta proveniente dall'Africa.