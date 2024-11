Liberoquotidiano.it - Ottone Lambiase, Tutor Consulting: “Imprenditori, attenzione alla formazione del lavoratore e alla manutenzione dei macchinari”

Leggi su Liberoquotidiano.it

(Adnkronos) - I maggiori controlli ispettivi degli ultimi anni portano spesso a sanzioni per il mancato addestramento specifico dele la cattivadelle macchineTorino, 25 novembre 2024. Mancanza di un addestramento specifico delmansione ed una cattivadelle macchine, degli impianti e delle attrezzature in genere. Sono queste le principali carenze riscontrate durante i controlli ispettivi per verificare il rispetto delle normative in materia di sicurezza sul lavoro. Controlli che negli ultimi anni sono aumentati a seguito del maggior numero di assunzioni. “E' vero – osserva l'ingegner, cofondatore della, società specializzata ine sicurezza sul lavoro – dnostra lunga esperienza possiamo confermare che le principali mancanze riscontrate sono proprio quelle due.