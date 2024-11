Biccy.it - Nuovo comunicato di Mediaset fa sperare per La Talpa

Sapevamo che Lasarebbe tornata dopo 16 anni in versione totalmente rinnovata e così è stato. Addio allo studio, alla diretta e alle mete esotiche, ma nonostante tutto il pubblico sembra proprio aver gradito le novità e lo dimostra il sentiment sui social. Basta dare un’occhiata sull’hashtag dedicato su Twitter per capire che sia i fan del format storico, che i più giovani, hanno promosso a pieni voti il programma di Canale 5. Eppure gli ascolti non sono decollati e anche per questoha pensato di mandare in onda le ultime tre puntate (tagliate e ricucite a dovere) in un’unica soluzione stasera alle 21:40. L’annuncio della chiusura anticipata ha spaventato i fan del reality, preoccupati che Pier Silvio possa archiviare definitivamente La, ma forse non sarà così. Undilascia benper il futuro.