Movieplayer.it - Missing You: Netflix condivide il trailer della nuova serie tratta dal romanzo di Harlan Coben

Leggi su Movieplayer.it

ha prodotto un nuovo adattamento dei romanzi scritti da: ecco ilYou. Dal 1° gennaio arriverà sugli schermi dilaYou,da undi, di cui online è stato condiviso il. Nel video si introduce la protagonistastoria e come viene coinvolta in un'indagine ad alto rischio che la riguarda molto da vicino. Cosa racconteràYou Laha come protagonista Rosalind Eleazar e nel cast ci sono anche Ashley Walters, Lenny Henry e Richard Armitage, che ha già recitato in vari show tratti dai libri di. Tra gli interpreti diYou ci sono inoltre Steve Pemberton, Jessica .