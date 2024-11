‘Millions’ il podcast di Joe Bastianich e Tommaso Mazzanti sui giovani imprenditori

Leggi su Funweek.it

Nel 2014, al termine di una coda infinita di persone per assaggiare la schiacciata, Joerimane impressionato dall’entusiasmo e la tenacia di. Sarà l’inizio di un’amicizia sincera e di una fruttuosa collaborazioneale. Insieme, infatti, porteranno oltreoceano il famoso brand All’Antico Vinaio.Da questo sodalizio nasce l’idea di Millions, l’ineditoe vodcast. Nove episodi prodotti da Dopcast, disponibili dal 26 novembre, ogni martedì, su YouTube e sulle principali piattaforme di distribuzione, durante i quali Joe edialogheranno insieme addi primissimo piano dando spunti e tips ad aspiranti businessman. Millions, tutti gli ospitiAd aprire le danze il Re Mida del Made in Italy, Oscar Farinetti. Oscar racconterà la nascita di Eataly e il successo mondiale con oltre 50 punti vendita in tutto il globo.