LIVE Ding Liren-Gukesh, Mondiale scacchi 2024 in DIRETTA: tanta riflessione per il cinese, linea della Francese tagliente

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:10:51appare pensieroso mentre riflette sulla propria posizione, mentrenon lascia trasparire altro che assoluta calma. Sono anche giochi psicologici quelli che si stanno verificando in questo momento.10:49 Dato statistico curioso: la Difesaè stata giocata nella prima partita di un matchper tre volte. Tutte e tre le volte si è avuto un risultato decisivo (cioè qualcuno ha vinto).10:47ha superato i 45 minuti spesi sull’orologio per le prime 10 mosse. Gliene rimangono 75 per le prossime 30, il che vuol dire che o ha chiara la situazione o potremmo trovarci di fronte a una situazione per lui drammatica cammin facendo.10:43 Bisogna essere chiari: al momento la posizione è pari, anzi con leggerissima preferenza per il Nero, ma con tantissime possibili situazioni che si possono verificare di qui in avanti, spiegata in modo molto semplice.