Oasport.it - LIVE Ding Liren-Gukesh, Mondiale scacchi 2024 in DIRETTA: subito la Francese, il cinese deve pensare

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:10:21 Venti minuti utilizzati sull’orologio da: siamo ben oltre il quarto d’ora di riflessione per lui, e già alla settima mossa davvero non è un buon segno.10:18 Judit Polgar, la più grande donna ad aver mai scalato le gerarchie degli, spiega la situazione attuale:non sta pensando propriamente alla mossa immediatamente successiva, ma è più concentrato sulla strategia futura. Nel frattempo sul suo orologio se ne sono già andati 17 minuti.Judit explains whathas stopped to think about!#pic.twitter.com/ZnUvajmbTz— chess24 (@chess24com) November 25,10:16 Il fatto è cheha diverse scelte tra loro, se non indifferenti, quantomeno alternative: la spinta di pedone in f6 oppure una mossa di sviluppo fondamentalmente naturale come Ae7.