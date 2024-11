Gaeta.it - Lecce conquista tre punti cruciali contro un Venezia spreccone: cronaca di una sfida impattante

Facebook WhatsAppTwitter Nelladel campionato di Serie A, ilsi è imposto sulcon un risultato che definisce i destini di entrambe le squadre. I veneti si sono mostrati molto aggressivi, mettendo in difficoltà la difesa avversaria, ma hanno trovato un super portiere in Samuele Falcone, decisivo per il successo del. Questa vittoria porta la squadra salentina achiave in un momento difficile, mentre ilè relegato all’ultimo posto della classifica, tra le contestazioni del proprio pubblico.Unche non riesce a finalizzareIl, sotto la direzione di mister Di Francesco, ha cercato di sfruttare la propria capacità offensiva, schierando un attacco composto dai giocatori Oristanio e Pohjanpalo, mentre Zampano e Ellertsson hanno dovuto agire sulle fasce.