Lasagna al basilico e pomodoro | semplice veloce gustosa e leggera!

al!Le lasagne alsono una variantee colorata di questo piatto principe della gastronomia italica. Come con quella tradizionale, anche con questa versione senza carne il successo è assicurato.al. Gli ingredientiGli ingredienti necessari sono i seguenti: pasta pronta per le lasagne (ovviamente se non sei capace di tirare la sfoglia omente non hai tempo); quanto basta di pomodorini freschi (o in mancanza di passata di); una cipolla; una carota; qualche fogliolina di; del formaggio filante: può trattarsi di mozzarella, ricotta, sottilette o stracchino, a scelta; abbondante parmigiano grattugiato; olio extravergine di oliva; sale quanto basta.La preparazionePer la preparazione si procede come segue:la prima cosa è preparare un classico sugo alall’italiana: si fa un bel soffrittino con un cucchiaio d’olio e la cipolla e la carota tritate fine, poi si calano i pomodori fatti a pezzettini, si aggiusta di sale e poi si copre la padella facendo andare il tutto a fuoco moderato per una quindicina di minuti.