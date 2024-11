Bergamonews.it - L’amica geniale, Ale & Franz o Il diritto di opporsi? La tv del 25 novembre

Leggi su Bergamonews.it

Per la prima serata in tv, lunedì 25, su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “– Storia della bambina perduta”. Verranno proposti due episodi dal titolo “La frattura” e “L’imbroglio”.Nel primo, quando nasce la figlia di Elena, Lila porta Immacolata a farle visita, ma lei ha un collasso. Elena lascia che Nino e Lila la accompagnino all’ospedale, ma vive come un incubo quella vicinanza, la gelosia le dà alla testa.Nel secondo, Lila partorisce Tina e Immacolata fa il suo ultimo respiro. Dopo i funerali, Elena decide di dedicarsi a sé stessa, promettendo al suo editore l’uscita del romanzo per l’autunno 1982.Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con “Raiduo”. Aleaccolgono gli ospiti nel loro mondo per assicurare momenti di divertimento. Completa lo show con le sue punteggiature musicali una house band guidata dal Maestro Paolo Jannacci.