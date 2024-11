Agi.it - La sfida di Grillo: "Si rivoti". Conte: "Pronti, ma no ai boicottaggi"

AGI - Il silenzio, poi la fiammata di Beppe. Quindi la risposta di Giuseppe. Il giorno successivo all'assemblea costituente del M5s prende vita nel tardo pomeriggio.non parla direttamente, ma l'indiscrezione fa il giro dei siti nel giro di pochi minuti. Il cofondatore del Movimento stavolta si manifesta attraverso le carte bollate. Non il solito, criptico, messaggio in bottiglia recapitato tramite il Blog. Nemmeno uno 'stato' di WhatsApp a sfondo 'religioso', come quello che è piombato durante lo svolgimento di 'Nova' nella giornata di ieri. Stavoltadà una notizia, confermata da fonti M5s e dal suo entourage. Il Garante ha mosso il primo pedone sulla scacchiera e ha inoltrato ufficialmente ai Cinque Stelle la richiesta della ripetizione delle votazioni dell'assemblea costituente.