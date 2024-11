Inter-news.it - Inzaghi: «Frattesi problemi da tempo. Contento di Taremi! Bastoni dal 1’»

insieme a Federico Dimarco ha risposto alle domande dei giornalisti presenti in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Lipsia, gara valida per la quinta giornata della fase Campionato della nuova UEFA Champions League.IN CONFERENZA STAMPA – VIGILIA INTER-LIPSIAQuanto ti rende orgoglioso il lavoro svolto fin qui all’Inter?Noi lavoriamo per dare soddisfazione ai nostri tifosi, alla nostra società e vincere trofei. Dobbiamo continuare come stiamo facendo adesso. Nelle ultime 11 partite abbiamo fatto nove vittorie e due pareggi, nonostante questo siamo ancora dietro. Sarà un lungo viaggio com’è sempre stato. Le squadre davanti si sono rinforzate e hanno speso parecchio sul mercato. Tutte vorranno arrivare più avanti possibile.Percorso eccezionale in Champions League, come può alzare l’asticella questa squadra?Bisogna sempre lavorare di più, siamo in un momento positivo.