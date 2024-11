Inter Dimarco | No c’è bisogno di parlare di turnover siamo tanti giocatori forti e chi va in campo dà il massimo

Leggi su Sportface.it

L’esterno dell’, Federico, ha parlato in conferenza stampa in compagnia del tecnico Inzaghi in vista della quinta sfida di Champions League contro il Lipsia: “La Champions è una delle competizioni più belle che ci sono, dà grandi stimoli. Domani bisogna fare una grande partita per avvicinarci al nostro obiettivo. Il Lipsia è una squadra forte, è terza in classifica in Germania e prende pochi gol. Hannocome Openda e Sesko e dovremo fare attenzione, come sempre in questa competizione“. Il laterale nerazzurro ha poi aggiunto: “Nell’non c’èdidie l’anno scorso l’abbiamo dimostrato in entrambe le competizioni. Chi va indeve dare ilper la maglia. Tutte le chance che creo sono date dal lavoro di squadra, cerco sempre di mettere i miei compagni nelle migliori occasioni per fare gol.