I nuovi pancake Mulino Bianco | l’incontro di avena e cacao per la colazione italiana

Facebook WhatsAppTwitter Nel cuore della tradizione culinarialancia irealizzati con farina d’, un prodotto pensato per rivoluzionare ladelle famiglie. Questi, oltre a unire il gusto delicato dell’con la golosità del, si inseriscono in un trend più ampio di crescita dei prodotti a base di. Secondo l’Osservatorio Immagino 2023, le vendite di tali prodotti sono aumentate significativamente, con un incremento del 18,4% a valore e del 6,0% a volume.Un’alimentazione sana e gustosa per tutta la famigliaIsono preparati con ingredienti selezionati, tra cui farina d’, uova fresche da polli allevati a terra e farina di grano tenero da agricoltura sostenibile. Questo mix offre un’alternativa nutriente e gustosa, dato che isono ricchi di fibre e privi di additivi conservanti e olio di palma.