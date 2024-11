Biccy.it - Furti al Grande Fratello: tutto quello che è stato rubato

A quanto pare alcuni gieffini hanno scambiato l’erasmus delper una settimana di shopping in unmagazzino spagnolo. In questi giorni due gieffini hanno confessato i lorofatti nella casa del Gran Hermano. I due Arsenio Lupin nostrani sono Tommaso Franchi e Lorenzo Spolverato.No raga perdonatemi, ma io ho visto sto video solo adesso su Instagram, ma veramente il ratto hai vestiti dei concorrenti spagnoli? Vi prego non riesco a crederci #pic.twitter.com/2Chiw9UMbD— carli5632 (@ci47279) November 23, 2024confessati al: “Ho aperto il suo beauty e ho”.Tornato dall’esperienza al Gran Hermano, Tommaso Franchi si è appartato con MariaVittoria Minghetti, Javier Martinez e le Non è la Rai ed ha confessato di essersi appropriato di alcuni prodotti che appartenevano alla ragazza alla quale ha rifilato un due di picche in diretta.