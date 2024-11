Ilnapolista.it - Flick: «Yamal? Spero sia l’ultima partita senza di lui. Siamo una squadra giovane, sappiamo dove migliorare»

Domani il Barcellona affronta in casa il Brest,valida per quinta giornata di Champions League. Hansipresenta la gara in conferenza stampa presenta, le sue parole riproposte da Marca.: «Il problema è che dobbiamo imparare dalle situazioni»Chesi aspetta:«Loro sono una buona. È importante controllare la palla. È importante ottenere i tre punti».A che punto è il suo lavoro?«una, la più, credo. E se c’è velocità bisogna tenere conto anche delle altre situazioni. Dobbiamo imparare tante cose. Se vai 2-0, poi con una espulsione devi difendere molto meglio di quanto abbiamo fatto a Vigo. Devi avere la palla. E nella Liga ci sono partite molto dure, i tifosi sono meravigliosi».Leggi anche: Il Barcellona in declino fisico e mentale: dal 2-0 sul Celta Vigo a 2-2 a 10 minuti dalla fine (Mundo Deportivo)sulla pressione percepita dalla?«Vedo le cose positivamente.