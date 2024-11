Lanazione.it - Firenze, arrivano i Santi Francesi in concerto al Viper

, 25 novembre 2024 -Un disco fresco di stampa e un Club Tour che martedì 26 novembre li porterà sul palco delTheatre di. Itornano a calcare le scene fiorentine e in primo piano c’è “Potrebbe non avere peso”, il nuovo EP pubblicato su etichetta Numero Uno/Sony Music Italy. I biglietti (posto unico 34,50 euro) sono disponibili online su www.vivoconcerti.com, www.bitconcerti.it, www.ticketone.it e nei punti prevendita di Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita). Oltre al singolo “Ho paura di tutto”, già disponibile sulle piattaforme digitali e in radio, il nuovo lavoro di studio deipropone altri cinque brani che sono una fotografia autentica, senza ritocchi, di Mario Francese e Alessandro Des, oggi. Il 45 giri contenente “Ho paura di tutto” e la title track “Potrebbe non avere peso” (già preordinabile a questo link) sarà disponibile dal 15 novembre.