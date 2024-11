Linkiesta.it - Evoluzione, esperienza e adattamento

Leggi su Linkiesta.it

Acqua, farina e pomodoro. L’essenza della pizza è dettata da queste tre semplici parole, da questi tre ingredienti così essenziali e diretti, che descrivono in modo immediato un altro concetto importante quando si parla di alimentazione: quello della dieta mediterranea. Eppure, mai forse come quest’anno, abbiamo capito che anche la semplicità può essere minacciata, che quello che diamo quasi per scontato, forse così scontato poi non lo è. Arriviamo da un’estate strana, particolare. Un’estate che ci ha costretto a fare delle analisi, dei mea culpa e a metterci di fronte allo specchio davanti a una terra che si sta ribellando e riprendendo i suoi spazi di autonomia. È stata un’estate di un Paese diviso in due: nel Nord d’Italia tanta pioggia, troppa, e al Sud una situazione di siccità che ha preoccupato e che ancora preoccupa.