Ilgiorno.it - Ergastolo a Impagnatiello, non è una vittoria

Nella giornata contro la violenza di genere, un femminicida è stato condannato all’. La coincidenza è suggestiva, ma la notizia sarebbe stata una sentenza diversa dal fine pena mai. Dunque, il processo aè andato come doveva andare ma, come dice la madre della sua vittima, “non è una”. E come potrebbe esserlo? I familiari di Giulia Tramontano hanno perso per sempre, in un modo brutale e senza un motivo, una figlia, una sorella, un nipote non ancora nato. Nessuna. Ma non c’è nessunaneppure a livello di società. Ancora nel 2024 siamo costrette e costretti a scendere in piazza per dire basta alla violenza sulle donne. Cioè, potenzialmente, sulla metà della popolazione mondiale. Faccio parte di una “categoria protetta” che conta quattro miliardi di individui.