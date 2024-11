Ilgiorno.it - Doppia gioia in trasferta per Bergamo e Busto. Lombarde appaiate

Volleye UybaArsizio vincono in, scavalcano Vallefoglia e salgono in sesta posizione. Volleyespugna il Pala Bus Company infliggendo un secco 3-0 a Pinerolo al termine di un match dominato. Subito avanti nel punteggio, 8-5 prima e poi 16-7, le ragazze di Carlo Parisi hanno vinto facilmente il primo parziale con un rotondo 25-17. Equilibratissimo il secondo: Pinerolo avanti 23-21 ma Piani (11 punti) e Mlejnkova (14) piazzano i punti del 25-23. Terzo set equilibrato, consempre avanti e, trascinata da Cese Montalvo (16), alla fine vincente per 25-20. Autoritaria vittoria per 3-0 anche della Eurotek UybaArsizio (nella foto coach Barbolini) a Cuneo. Nel primo set regna l’equilibrio, fino al 23 pari, poi ci ha pensato Laura Kunzler (11) a mettere a terra i due palloni che hanno consegnato il 25-23 allecche.