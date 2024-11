Oasport.it - Coppa Davis 2024: Italia, la squadra vincente dai mille volti. Quale 2025 attende l’Insalatiera?

Quella che si è appena conclusa è, con ogni probabilità, l’ultima edizione dellacon Malaga sede dell’ultima fase, quella riservata alle otto squadre qualificate. In Andalusia si accedeva per gironi, ma dalnon sarà più così: due turni a eliminazione diretta, poi quella precisa settimana di novembre. L’potrà saltarne uno, visto il titolo riconquistato quest’anno dopo la cavalcata del 2023.Un successo, questo, che affonda le sue radici dentro un girone, quello di Bologna, che ha anche mostrato l’assoluta profondità del tennis tricolore. Jannik Sinner non c’era, Lorenzo Musetti neppure, ma ci si poteva permettere un lusso: Matteo Berrettini da numero 2, con Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi ad alternarsi nel ruolo di numeri 1. Risultato: cinque singolari vinti, uno solo perso e Simone Bolelli e Andrea Vavassori capaci di conquistare l’unico doppio che, ai fini del risultato, serviva eccome, quello con il Belgio.