Catania controlli in tutta la città | ancora denunce e sanzioni per 2 ristoranti in via Plebiscito

La Polizia di Stato ha eseguito, nel fine settimana, una vasta e articolata operazione concongiunti su più fronti nei quartieri di San Cristoforo, Librino e nel centro storico per contrastare fenomeni di illegalità diffusa, dall’abusivismo commerciale alla repressione dello spaccio di droga e alle infrazioni al Codice della strada.Decine e decine di poliziotti della squadra Volanti, insieme alla Squadra Cinofili e alle moto volanti, del Reparto Prevenzione Crimine e della Polizia Stradale, unitamente alla Polizia Locale “Annona”, sono stati impegnati in specifici servizi che, con un pattugliamento fisso e dinamico, hanno coinvolto, di fatto, un’ampia porzione del territorio cittadino.In particolare, nel quartiere San Cristoforo l’attenzione dei poliziotti è stata dedicata alla verifica di tutte le autorizzazioni previste dalla legge per il commercio di alimenti in alcunidella zona.