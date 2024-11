Sport.quotidiano.net - Calcio serie D, i rossoblù non fanno sconti alla corazzata Piacenza, imponendosi con autorità. E la classifica sorride. Manes, Pierfederici e Brandi: Imolese da sogno

3 : Franzini; Iob (1’ st Recino), Somma, Silva, Napoletano, Bachini (11’ st Andreoli), Grieco (33’ st Iocolano), Ruiz, Doria (11’ st Santarpia), Manicone, Mauri (44’ st Solerio). A disp. Morosoli, Del Dotto, Delmiglio, Mantegazza. All. Rossini.: Adorni; Agbugui, Ale, Elefante, Barnabà,(23’ st Manzoni), Vlahovic, Mattiolo,(30’ st Calabrese),(11’ st Garavini), Raffini (45’ st Melloni). A disp. Gasperini, De Chiara, Dall’Osso, Guidi, Bnti. All. D’Amore. Arbitro: Barbetti di Arezzo. Reti: 17’ pt, 39’ pt, 4’ st, 10’ st Mauri. Note: espulso Solerio. Ammoniti: Ruiz, Franzini, Manicone, Recino. L’giganteggia anche ae intravede i primi posti della. Al Garilli è un pomeriggio da incorniciare per i, che fin da subito mettono in chiaro le cose conraddoppia nei pressi dell’intervallo ela chiude virtualmente, con largo anticipo, in avvio di ripresa.