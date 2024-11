Sport.quotidiano.net - Buona prova per i piloti pisani al Rally delle Colline Metallifere

Pisa, 25 novembre 2024 - Ben sette i co-ed un equipaggio al completo della Squadra Corse Città di Pisa asd si sono presentati alnello scorso week end. L’unico equipaggio al completo composto da Maurizio Carmignani e Nicholas Fontana su Peugeot 208 R2 si è riscattato del fulmineo ritiro subito al recentedi Casciana Terme cogliendo la seconda piazza di classe. Un ritmo costante per il giovane equipaggio che, pur non correndo con regolarità riesce sempre a togliersi qualche soddisfazione. Seconda gara stagionale per il giovane Vittorio Fabbruzzo che a fianco di Giovanni Niro su Fiat Seicento ha colto la quarta posizione di classe continuando così la sua fase di apprendimento iniziata con il corso co-del sodalizio pisano e che è ritornato a correre questa stagione dopo due anni di assenza.