Zonawrestling.net - Bryan Danielson: “Difficile per me stare senza il wrestling”

Leggi su Zonawrestling.net

Come sappiamo, la carriera da full time wrestler disembra essere giunta alla fine. Negli ultimi tempi le sue condizioni fisiche, in particolare del collo, sono peggiorate tanto da rendere necessario lo stop e anche un intervento chirurgico. Durante il Nikki & Brie Show,ha parlato della sua situazione e di come per lui siail.“Non è facile per me”Durante il Nikki & Brie Show,ha parlato della sua situazione e della lontananza dal ring: “Sono sempre stato attento nel non usare la parole ritiro. L’unica volta è stata per il match di All In contro Swerve Strickland. Poi ho sempre parlato di fine della mia carriera full time. Non sono cosa accadrà con il mio collo, mi sembra di avere una testa ciondolante.