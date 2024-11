Borsa | Milano chiude in calo -02% Unicredit spinge Banco Bpm

Quotidiano.net - Borsa: Milano chiude in calo (-0,2%), Unicredit spinge Banco Bpm

Piazza Affari ha chiuso la seduta in ribasso, con l'indice Ftse Mib indello 0,2% a 33.427 punti tra scambi record per quasi 6,5 miliardi di euro di controvalore. In rialzo a 126,6 punti il differenziale tra Btp e Bund tedeschi, con il rendimento annuo italiano in ribasso di 2,8 punti al 3,47% e quello tedesco di 3,3 punti al 2,2%. Ha dominato l'intera sedutaBpm (+5,48%), dopo l'offerta pubblica di scambio (Ops) annunciata da(-4,77%). Il titolo di Piazza Meda ha raggiunto quota 7 euro, come lo scorso 15 novembre, ben al di sopra dei 6,65 euro messi sul piatto da. Superato anche il rapporto di concambio di 0,175 azioniper ogni titolo del, salito a 0,192. Negativa Mps (-2,23%), di cuiBpm ha il 5%, mentre il numero uno diAndrea Orcel ha annunciato di "non avere ambizioni" su Rocca Salimbeni.