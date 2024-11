Ilrestodelcarlino.it - Bologna, Ndoye torna in gruppo e Corazza prolunga fino al 2027

, 25 novembre 2024 – Ildi Vincenzo Italiano è giàto in campo all’indomani della sconfitta dell’Olimpico contro la Lazio. I rossoblù si sono allenati nel pomeriggio al Centro Tecnico Nicolò Galli per iniziare a preparare la sfida contro il Lille valida per la quinta giornata della Fase Campionato di Champions League, con la rosa divisa in due gruppi: scarico per i più impiegati ieri a Roma, seduta tattica per gli altri. Una buona notizia per Italiano arriva però dall’infermeria: Danto ad allenarsi con ile potrebbe quindi essere nella lista dei convocati per la gara casalinga contro i francesi in programma mercoledì 27 novembre alle 21 al Dall’Ara. Hanno lavorato a parte invece sia Lukasz Skorupski che Nicolò Casale, entrambi out contro i biancocelesti a causa di una sindrome influenzale.