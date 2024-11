Gaeta.it - Tragico incidente stradale nel Salento: muore un giovane militare a Leverano

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Un graveha scosso la comunità di, in provincia di Lecce, nella notte appena passata. Un, Nicolò Cavalera, di soli 24 anni, ha perso la vita mentre si trovava a bordo della sua auto. Il dramma si è consumato lungo la strada provinciale che collega Campi Salentina a Trepuzzi, segnando un altro triste capitolo di sinistri stradali nella regione.I dettagli dell’Secondo le prime ricostruzioni, Nicolò Cavalera viaggiava a bordo di una Mercedes Classe A quando, per motivi ora oggetto di indagine, ha perso il controllo del veicolo. La vettura è uscita fuori strada, terminando la sua corsa tra i campi circostanti e schiantandosi violentemente contro un albero di ulivo. L’impatto ha avuto conseguenze fatali per il, che è rimasto intrappolato nell’abitacolo, rendendo necessaria l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Veglie.