Terribile incidente stradale Riccardo e Aurora morti nello schianto | avevano 17 anni

Due ragazzi di 17sonoa seguito di unlungo la statale 130 nei pressi di Iglesias, sud della Sardegna. Per cause ancora da accertare il motorino sui cui erano a bordo di è schiantato contro un'auto che proveniva in senso opposto. I due ragazzi si chiamavanoLai eMarcia. A quanto si apprende sarebberosul colpo a causa delle ferite riportate.L'allarme è scattato intorno all'una di notte quando sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 con l'ambulanza e la squadra di pronto intervento del distaccamento dei Vigili del fuoco di Iglesias che hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli e della sede, sono intervenute anche le forze dell'ordine per effettuare i rilievi del caso.