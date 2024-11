Scusate non ce la faccio… Ballando con le Stelle Guillermo Mariotto | mai visto così Crolla e piange in diretta

Leggi su Caffeinamagazine.it

con ledisperatore. È stata una puntata densa di emozioni quella di sabato 23 novembre del dancing show di Rai1. Come spesso accade la pressione per la competizione e lo stato d’animo per le vicende personali formano una miscela esplosiva. Ne sa qualcosa Luca Barbareschi che ha portato il suo ‘dramma’ nella performance sul palco.“Esprime la sofferenza immensa di una storia che finisce – ha raccontato Luca Barbareschi – ma che non è finita realmente. Questa è una situazione che sto vivendo personalmente e cerco di portare dentro questo ballo la disperazione”. L’attore e conduttore è, infatti, in crisi con la moglie Elena Monorchio e spera di poter essere perdonato. Il pubblico, poi, è rimasto sorpreso anche da, che non è riuscito a trattenere le lacrime.