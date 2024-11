Laprimapagina.it - San Severo. Auto contro un cancello: morto Biagio Manzaro, avrebbe compiuto 21 anni il 4 dicembre

La comunità di Sanlo ricorda sui social con numerosi messaggi di cordoglio.21il prossimo 4. La sua giovane vita è finita in modo tragico a soli 20ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri alla periferia di San, in zona Pip.viaggiava con altri due giovani (rimasti feriti) a bordo di una Golf che si è schiantataun.Vani i tentativi di soccorso da parte degli operatori sanitari giunti sul posto. I due feriti sono stati trasportati all’ospedale di San. Sulla dinamica indagano le forze dell’ordine.