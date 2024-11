Ilrestodelcarlino.it - Sammaurese-Fiorenzuola, è già sfida salvezza

A fine novembre è davvero troppo presto per parlare di ultima spiaggia o di scontri che valgono tutta una stagione, adesso però davanti allaci sono quattro turni che devono per forza di cose far entrare punti in cassa altrimenti l’impresa di arrivare alladiventerà davvero troppo complicata. Si inizia oggi, al Macrelli, contro unche nessuno si aspettava di trovare in zona playout dopo dodici turni, ma la realtà di oggi è questa, gli emiliani sono reduci dalla sconfitta interna con il Progresso. Adesso diventa davvero determinante crederci e lottare su ogni palla; questa deve essere la mentalità di chi lotta per salvarsi. In settimana è proseguita l’opera di sistemazione della rosa: Alessandro Proverbio è stato svincolato e lasciato libero di tornare al Pietracuta in Eccellenza.