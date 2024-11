Iodonna.it - Remo Remotti è stato attore, artista, vignettista, stand-up comedian e molto altro

Leggi su Iodonna.it

Serena Dandini (foto di Gianmarco Chieregato).In questi giornitti avrebbe compiuto cent’anni. E forse li sta festeggiando in qualche dimensione parallela alla faccia nostra che stiamo qui a celebrarlo sulla terra dove dal 2015 non si fa più vedere.Tecnicamentetti ci ha lasciato nove anni fa ma nessuno ci crede veramente e ci aspettiamo da un giorno all’se non una Resurrezione vera e propria, di cui sarebbe capacissimo, almeno una reincarnazione. Potrebbe tornare sotto le spoglie di un cane randagio, o meglio di un gatto, animale libero per antonomasia come era lui, ma meglio ancora di una bella donna e così finalmente esperire in prima persona cosa si prova a essere il genere che lui più ha amato durante la sua esistenza terrena.Alle donnetti ha dedicato poemi, scritti, monologhi e gran parte della sua vita vera come testimonia il libro ripubblicato per il suo centenario da Einaudi Diario segreto di un sopravvissuto.