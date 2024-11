Ilrestodelcarlino.it - Rapina con il taser, due arrestati

Cesena, 24 novembre 2024 – I carabinieri hanno arrestato un uomo e una donna con l’accusa diaggravata in concorso e lesioni. Si tratta di un 38enne tunisino ed una 25enne ucraina. Secondo gli investigatori dell’Arma all’interno della Stazione carabinieri di Cesenatico, sono loro i responsabili della cruenta aggressione avvenuta il mese scorso nella zona di Ponente. L’esecuzione del provvedimento della misura cautelare in carcere è stato eseguito mercoledì scorso dagli stessi militari in servizio a Cesenatico. I due, sia il tunisino che la ragazza ucraina, sono entrambi dei volti noti alle forze dell’ordine e hanno precedenti penali. I fatti risalgono a metà ottobre, quando la coppia ha preso di mira un uomo di 43 anni di origini tunisine, aggredendolo violentemente perrlo, utilizzando anche uno storditore elettrico.