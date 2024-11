Ilgiorno.it - Pastorella sfida Calenda: “Più territori e temi civili, il Terzo polo ha un futuro”

Milano - Giulia, 38 anni, deputata di Azione e consigliera comunale milanese dei Riformisti, perché si candida come nuova segretaria nazionale del partito? Cosa non funziona nella leadership di Carlo? “La mia candidatura nasce in vista del congresso in programma tra marzo e aprile 2025. Un confronto democratico per proporre visioni anche alternative su tre fronti: la direzione e il collocamento politico di Azione; la sua organizzazione e gestione interna; ida trattare in maniera prioritaria. Su questi tre fronti è necessaria una riflessione per far crescere il consenso del partito”. Quale dovrebbe essere la direzione politica? “Dobbiamo restare nell’area liberaldemocratica e contribuire alla costruzione di un soggetto unitario. Il fermento che c’è in quest’area politica va bene ma non deve essere caratterizzato solo dalla frammentazione.