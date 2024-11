Lanazione.it - "Ora dimostriamo di poter stare più su"

Finalmente ci siamo. Prato si appresta a vivere una giornata storica: per la prima volta infatti andrà in scena il derby fra Ac Prato e Zenith, in programma alle 14.30 allo stadio Lungobisenzio e valido per la 13esima giornata del girone D di serie D. Una sfida che vale per il predominio in città, ma soprattutto per la classifica, dato che entrambe occupano la penultima posizione in graduatoria (assieme a United Riccione e San Marino) a quota 11 punti. Chiaro quindi che la posta in palio sia alta. Da perdere hanno in particolar modo i biancazzurri: non solo perché da sempre sono la realtà di riferimento a livello calcistico a Prato, ma anche perché da Remedi e compagni ci si sarebbe aspettati tutto un altro campionato. "E invece siamo penultimi. Se crediamo di non meritare questa posizione, dobbiamo dimostrarlo sul campo - le parole di mister Marco Mariotti alla vigilia della gara - Quello che ho detto dopo la sconfitta in casa del Tau ("la rosa è stata costruita male in estate, servono cinque/sei rinforzi", nda) spero sia servito a stimolare la squadra.