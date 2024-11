Sport.quotidiano.net - Occasione persa in trasferta. Juve Stabia in dieci. Il Brescia non riesce ad approfittarne

CASTELLAMMARE DINon bastano oltre 75’ giocati in superiorità numerica alper violare il campo dellae conquistare la vittoria che avrebbe consentito alla squadra di Maran di spiccare un deciso balzo in avanti. A Castellammare dile Rondinelle mantengono a lungo l’iniziativa e cercano di sfruttare la ghiotta opportunità dell’uomo in più, ma non riescono a pungere e la rete difesa da Thiam rimane inviolata sino al termine. La manovra biancazzurra si mostra prevedibile e la lunga pressione esercitata non si traduce in vere palle-gol. Le Rondinelle partono con il giusto spirito e si rendono minacciose in avvio con Borrelli, ma lo spunto che potrebbe indirizzare la sfida arriva al 13’, quando Varnier gestisce male il pallone ed è costretto ad atterrare Borrelli lanciato a rete.