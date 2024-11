Ilfattoquotidiano.it - Nuovi Lea, manca un capitolo ad hoc per i disturbi del comportamento alimentare. “Tempi lunghi per la prima visita, i casi aumentano e siamo impotenti”

C’è una gran confusione attorno all’attuazione deiLivelli essenziali di assistenza per coloro che soffrono didel(dca). Il 30 dicembre 2024 sarà aggiornata la lista di prestazioni che il Servizio sanitario nazionale deve garantire a tutti i cittadini, gratuitamente o tramite il pagamento del ticket. Dopo quasi otto anni di rinvii, migliaia di pazienti dovrebbero poter finalmente accedere alle prestazioni a cui hanno diritto, senza doversi rivolgere alla sanità privata o senza dover migrare in altre regioni per curarsi, non potendo accedere a servizi adeguati a casa loro. Ma tra questi non ci sono i pazienti affetti da dca, circa 4 milioni di italiani (secondo stime in difetto), di cui la maggioranza adolescenti. Per loro l’accesso alle cure resta un miraggio.