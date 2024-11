Gaeta.it - Nuovi arredi al parco delle Valli: un tavolo da scacchi per allietare le giornate all’aperto

Ila Roma si veste di un nuovo arredo che arricchisce l'esperienza di chi lo frequenta. Recentemente, unda, accompagnato da due sedute, è stato donato dall'associazione Gli Amici Di Conca D'Oro – APS. Questa iniziativa non solo abbellisce l'area, ma offre uno spazio dedicato al gioco di strategia, richiamando appassionati di tutte le età a incontrarsi e cimentarsi in avvincenti sfide.Ilda: un'area di socializzazione in mezzo alla naturaIl nuovodaè stato strategicamente posizionato nei pressi dell'entrata del, su via Val D'Ala 19. Questa ubicazione permette di godere della frescura degli alberi circostanti, creando un'atmosfera piacevole sia durante l'estate che nei mesi invernali, quando gli alberi sono privi di foglie.