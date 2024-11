Non possiamo farlo – Ruben Amorim lancia accuse ai giocatori del Man Utd dopo il debutto in panchina

Leggi su Justcalcio.com

Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo.guarda durante la partita della Premier League del Manchester United contro Ipswich Town. (Foto di Richard Pelham/Getty Images)ha accusato i suoi nuovidel Manchester United di “pensare troppo” nel pareggio per 1-1 contro l’Ipswich Town di domenica.I Red Devils sono passati in vantaggio a soli due minuti dall’inizio del regno dicon Marcus Rashford, ma sono stati bloccati dal pareggio di Omari Hutchinson al 43?.si unisce a David Moyes in un club manageriale unico alnel Man Utd!Anche se si sono ripresi verso la fine, lo United deve ringraziare il portiere Andre Onana per il punto a Portman Road.