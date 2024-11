Thesocialpost.it - “Non ce la faccio…”. Ballando con le Stelle, il pianto disperato in diretta

Durante la puntata di sabato 23 novembre di “con le”, Guillermo Mariotto ha sfogato le sue emozioni in un. La serata è stata ricca di intensi momenti emotivi, un mix di pressione per la competizione e tensioni personali, un tema che ha toccato anche Luca Barbareschi, il quale ha portato sul palco il suo “dramma”.“Riflette la grande sofferenza di una relazione che sta terminando, sebbene non si sia conclusa del tutto – ha spiegato Barbareschi –. Questa è una fase che sto attraversando e cerco di esprimere questa disperazione attraverso il ballo.” L’attore e conduttore sta vivendo un momento difficile con la moglie Elena Monorchio e spera di ricucire il rapporto. Anche il pubblico è rimasto stupito dalla reazione di Guillermo Mariotto, che non ha potuto trattenere le lacrime.