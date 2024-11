Puntomagazine.it - Napoli, 14 e 17 anni, nelle tasche un coltello a scatto

Anche questo nel sabato sera di controlli dei Carabinieri per le vie dinel costante controllo del territorio. Ecco il resoconto2 coltelli, 2 ragazzini a impugnarli. Questa è la fotografia in chiaroscuro della serata di controlli dei Carabinieri in città. Gli sforzi si sono concentrati nei quartieri di Chiaia, San Carlo Arena, Sanità e Stella. Decine di lampeggianti a illuminare il sabato di movida,piazze più affollate del capoluogo.Si è partiti proprio dall’area nord occidentale di. Nel rione Sanità 4 ragazzini sono sfuggiti ad un posto di controllo a bordo di due scooter. Bloccati dopo un breve inseguimento, un 14enne e un 17enne nascondevano in tasca un. I controlli nel triangolo formato da via Foria, Corso Amedeo di Savoia e una fetta di tangenziale hanno portato anche altri risultati importanti.