Calciomercato.it - Motta pesca il nuovo attaccante in Serie A: l’affare inchioda l’Inter

Leggi su Calciomercato.it

L’allenatore della Juve è pronto a bruciare sul tempoper un affare decisamente interessante inA: il colpoi nerazzurriLa lotta per lo scudetto sta entrando sempre di più nel vivo e riguarda molto da vicino Juve e Inter. I nerazzurri tentano la fuga rispetto ai bianconeri dopo la bella vittoria contro il Verona, che ha mostrato tutta la forza del club di Milano rispetto alla concorrenza, con cinque gol rifilati in trasferta ai veneti.Thiagofa partire il duello con(LaPresse) – calciomercato.itAllo stesso tempo, la Vecchia Signora si è fermata a un pareggio per 0-0 contro il Milan, in una partita dominata soprattutto dalla noia e dalla mancanza di occasioni da rete. Ancora il tecnico ex Bologna deve dare continuità ai suoi, senza eccedere nell’accortezza in fase difensiva per quanto riguarda il baricentro della squadra.