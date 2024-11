Thesocialpost.it - “Missile vecchio, è stato solo ritoccato”. Tajani svela in diretta il bluff di Putin

Mostrano una potenza che, al momento, non sembra intimidire. Il ministro degli Esteri e vice presidente del Consiglio, Antonio, ha commentato ilOreshnik, l'ultima tecnologia bellica impiegata da Mosca nel conflitto con l'Ucraina, durante l'edizione del 23 novembre del programma "4 di sera Weekend" su Rete4.ha dichiarato: "Ritengo che questa sia una strategia simile a quella dei guerrieri antichi, che colpivano la loro spada contro lo scudo per intimidire il nemico. I missili di cuiparla, e su cui è stata condotta una prova recentemente, sono sistemi obsoleti, non ci sono novità significative. Si tratta di missili rimodernati, insomma hanno semplicemente ridato un nuovo aspetto a vecchi armamenti nel tentativo di spaventare l'Ucraina e di mostrare forza".