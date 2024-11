Luci su Napoli Fondazione Banco dell’Energia e Teatro di Napoli illuminano il San Ferdinando con una serata-evento

Leggi su Ildenaro.it

In occasione del 40° anniversario della scomparsa di Eduardo De Filippo e del 70° anniversario della riapertura delSanin collaborazione condinazionale e A2A, offre alla città diun’ineditasu, un omaggio alla musica e alpartenopei e alla figura centrale di Eduardo De Filippo.Lo spettacolo si terrà lunedì 2 dicembre 2024 alle ore 19:30 presso ilSan, simbolo della tradizione teatrale napoletana. Lasi articola in due momenti. Eduardo, per amore del gelo, uno spettacolo teatrale che – con la produzione dell’EnteCronaca, a cura di Claudio Di Palma e i testi del drammaturgo Fabio Pisano – esplora tre aspetti centrali della vita del drammaturgo napoletano, attraverso tre monologhi: il San, ripercorrendo il suo desiderio di trasformare un rudere sfregiato dalla guerra in un luogo imprescindibile per la sua città; il Fascismo, raccontando del suo rapporto col regime, durante gli anni forse decisivi per la sua carriera, della sempre più viva intolleranza, e di ciò che resta.