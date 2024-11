Liberoquotidiano.it - L'ombra di un'altra notte della Repubblica

Leggi su Liberoquotidiano.it

Devo ringraziare qualche sera fa ho visto in tv nel suo splendore il Partito sfascista. Paolo, come sempre abilissimo a mixare pop e nobiltà, ha mandato in onda una puntata di 4 di sera esemplare, con servizi, collegamenti e interviste legati con il «fil rouge» dell'ossessione delle sinistre per il fascismo immaginario;violenza nelle università che prima è negata per convenzione, poi viene sdoganata dal «ma anche» per convinzione;nostalgia degli Annidi piombo come momento di nobile battaglia politica («anni formidabili», dove i morti diventano una nota a marginetragica storia italiana). In questa brodaglia d'ignoranza cresce l'antisemitismo«Palestina libera dal fiume al mare» (.) Clicca qui, registrati gratuitamente su Liberoquotidiano.it e leggi l'editoriale integrale di Mario Sechi