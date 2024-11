Ilrestodelcarlino.it - La riccionese Sophie Codegoni rompe il silenzio sull’arresto di Basciano: “Ho fatto ciò che era necessario”

Riccione, 24 novembre 2024 – È nata a Riccione nel 2000, il luogo del cuore al quale è ancora molto legata e che spesso fa da sfondo alle sue foto e alle sue ‘Story’ su Instagram. La carriera da modella e influencer (oggi vanta oltre un milione di follower) ha portato la 23ennelontana dalla Perla Verde, fino a Milano, città della moda per eccellenza. Fino ad approdare ad un’esperienza nel Grande Fratello Vip che le ha permesso di conoscere e innamorarsi di Alessandro, che è diventato il suo compagno e il padre di sua figlia, Cèline Blue. Un romanzo rosa che però si è tinto di nero quando nei giorni scorsi proprioè stato arrestato per stalking e minacce nei confronti dell’ex compagna. Ieriè stato scarcerato. “Ho a lungo sperato in un cambiamento ma mi sbagliavo, e ammetterlo è straziante”, ha scritto in un post su Instagram